2020-06-25T08:54:47+03:00
Происшествия

Иркутянин ответит за получение водительских прав по подложным справкам

Мужчина скрыл употребление психоактивных веществ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутянин ответит за получение водительских прав по подложным справкам.Иркутянин ответит за получение водительских прав по подложным справкам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Водительские права по подложным медицинским справкам иркутянину, который принимает психоактивные вещества,, получить удалось. Но теперь ему придется ответить за это в суде. По материалам проверки прокуратуры города Иркутска возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что 32-летний местный житель, зная о своем диагнозе, наличие которого препятствует управлению транспортными средствами, чтобы получить водительское удостоверение, предоставил подложные медицинские справки о состоянии своего психического здоровья", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Справки эти он представил, проходя медицинское обследование на право вождения автомобиля. В результате медики выдали ему заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, а права он получил в ГИБДД.

Однако теперь их придется вернуть в госавтоинспекцию. А сам несостоявшийся водитель будет отвечать за использование заведомо подложного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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