Гражданин Таджикистана оштрафован за размещение в соцсетях аудиозаписи

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:49:38+03:00

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Запрещенную аудиозапись «Исламская Умма» исполнителя Тимура Муцураева обнаружили на личной странице в соцсети в свободном доступе. Разместил ее живущий в Иркутске 25-летний гражданин Таджикистана.

"В соответствии с требованиями закона, за массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения предусмотрена ответственность", - напоминает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Дело о размещении на личной странице в соцсетях аудиозаписи, признанной экстремистской, рассмотрено в Октябрьском районном суде. Иркутска. Молодой человек признан виновным и оштрафован на тысячу рублей. Запрещенные материалы уже удалены со страниц в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU