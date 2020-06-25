Экскурсии в Байкальскую астрофизическую обсерваторию организуют ученые

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:51:23+03:00

Музей ИСЗФ СО РАН (Иркутск)) выиграл грант на создание экскурсии «Дорога к Солнцу»

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Большой солнечный вакуумный телескоп расположен на вершине сопки в окрестностях Листвянки. Попасть туда, чтобы понаблюдать за астрономическими явлениями, хотят многие. Музей ИСЗФ СО РАН будет проводить интерактивные научные экскурсии в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Музей выиграл грант на создание инсталляции интерактивной научной экскурсии «Дорога к Солнцу» в Байкальской астрофизической обсерватории. Для реализации проекта будет предоставлено два миллиона рублей.

-Чтобы сделать дорогу к телескопу интересной, а экскурсии на обсерваторию — более содержательными и зрелищными, мы планируем на этом маршруте организовать инсталляцию под открытым небом, чтобы, поднимаясь к главной достопримечательности обсерватории, экскурсанты смогли узнать интересные факты о Вселенной, Солнечной системе, звездах и астрономических явлениях», — рассказала руководитель проекта Ирина Тихомирова.

Как сообщает пресс-служба ИСЗФ СО РАН, в команду проекта входят известный астроном, старший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Арктурович Язев, директор Большого иркутского планетария Дмитрий Семенов, сотрудник астрономической обсерватории ИГУ Михаил Меркулов. Сейчас они занимаются проектированием моделей и зон, разработкой содержательной части экскурсий.

В целях поддержки проекта проведено благоустройство территории обсерватории, сделана лестница, оборудовано ограждение для безопасности наблюдателей на площадках, расположенных на большой высоте.

Ученые рассчитывают, что проект будет интересен не только для любопытных туристов. Они ждут увлекающихся тайнами звездного неба жителей Иркутской области и особенно - школьников, для которых этот проект может стать началом пути в большую науку.

Пресс-служба ИСЗФ СО РАН

ИСТОЧНИК KP.RU