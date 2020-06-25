Координационный Совет по вопросам патриотического воспитания создадут при Заксобрании Иркутской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:48:13+03:00

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Члены комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания единогласно одобрили для принятия на ближайшей сессии проект положения о Координационном Совете по вопросам патриотического воспитания.

Вице-спикер областного парламента Лариса Егорова подчеркнула, что создание в регионе такого Совета необходимо. Под его эгидой планируется объединить общественные организации, которые ведут патриотическую работу, работают с молодежью и подростками. Предполагается, что Совет возглавит председатель Заксобрания, он может внести четыре кандидатуры; еще пять кандидатур вносят депутатские объединения, и семь кандидатур, определенных на основании конкурса, предлагают общественные организации. Проект положения внесен на рассмотрение 32-й сессии областного парламента.

Кроме того, члены комитета единогласно поддержали проект закона, по которому предлагается установить выплату ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания родителям детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, обучение которых организовано на дому. Сейчас в регионе 436 таких ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU