25 Июнь 2020 2020-06-25T13:00:14+03:00

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Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он побывал на избирательном участке, который расположен в районе плотины ГЭС в Иркутске в день старта голосования 25 июня.

«Участие в голосовании по поправкам в Конституцию – важный гражданский долг, и я уверен, что на участки придут многие, кому не безразлично будущее России, - сказал Александр Ведерников. - Большинство видят нашу страну сильной, независимой, стабильной и процветающей. И сейчас это зависит от каждого из нас! Призываю всех прийти и проголосовать».

Спикер отметил высокий уровень организации санитарных мероприятий на участке. Всем пришедшим измеряют температуру, выдают маску, перчатки, одноразовую ручку, есть дезинфицирующий коврик на входе и санитайзеры, нанесена дистанционная разметка.

«Я специально проголосовал в первый из семи дней, предусмотренных для голосования. Лично убедился, что меры эпидбезопасности на участках соблюдены», – отметил спикер.

С 25 по 29 июня участковые избирательные комиссии работают с 8 до 20 часов, 30 июня – с 8 до 19 часов. 1 июля голосование будет проводиться с 8 до 20 часов. Каждый в удобный для него день может посетить с паспортом участковую комиссию и принять участие в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU