2020-06-25T13:19:25+03:00
Общество

Открытие детских лагерей переносится в Иркутской области на 10 июля

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Открытие детских лагерей переносится в Иркутской области на 10 июля.Открытие детских лагерей переносится в Иркутской области на 10 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Решение о переносе летней оздоровительной кампании на более поздний срок приняли на заседании оперативного штаба Иркутской области сегодня, 25 июня. Напомним, что ранее планировали начать детскую оздоровительную кампанию уже 1 июля. Глава региона Игорь Кобзев напомнил, что начать оздоровительную кампанию планировалось при условии нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Иркутской области. Но достаточно высокий рост заболеваемости последних недель не позволяет этого сделать.

По данным оперативного штаба, на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 6 тысяч 408 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 206 случаев. В общей статистике заболевания 8,9% случаев приходится на детей.

«Федеральной службой Роспотребнадзора введен еще один индикатор – среднесуточный показатель темпов роста за календарную неделю. При переходе на первый этап снятия ограничений темпы роста не должны превышать 2%. При переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день этот показатель в Иркутской области составляет 3,1%. Учитывая это, считаю, что снятие всех ограничений невозможно, в том числе и начало оздоровительной кампании», - заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.

Предварительно открытие лагерей назначено на 10 июля. Что касается турбаз, то они должны начать работу все же 3 июля, если ситуация не ухудшится, при условии соблюдения всех ограничений. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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