Стратегию развитию Иркутской области рекомендовали внести в региональный парламент

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:25:07+03:00

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Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года рассмотрели на заседании правительства региона. Документ рекомендовано внести в региональный парламент. Обсуждение проекта заняло несколько месяцев. В процессе участвовали общественники, в том числе представители Совета молодых ученых, Союза строителей, а также представители Ассоциации муниципальных образований региона и предприниматели.

В проекте прописаны конкретные мероприятия, направленные на достижение поставленных целей; уточнены

перечни инвестпроектов. Также, как сообщил заместитель министра экономического развития области Владимир Гордеев, в стратегии закреплено семь опорных территорий, в то время как в более ранней версии документа таковых было шесть.

В настоящее время в Приангарье реализуют около 120 инвестпроектов. Их общая стоимость превышает 800 млрд рублей. Претворение проектов в жизнь позволит создать порядка 40 тыс. рабочих мест.

Также в стратегии уделено внимание теме закрепления специалистов на территории области, развитию науки. В документе обозначен проект по созданию международного научно-образовательного центра «Байкал».

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ИСТОЧНИК KP.RU