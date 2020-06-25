Медикам Иркутской области изменят систему выплат к профессиональному празднику

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:41:24+03:00

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В Иркутской области медикам были положены выплаты к профессиональному празднику – Дню медработника. Однако, согласно действующему указу, получить их могли только те специалисты, которые проработали в том, или ином учреждении здравоохранения не менее года. То есть, если человек с большим стажем работы недавно перешел из одной организации в другую, то выплата ему не полагалась.

Глава региона Игорь Кобзев поручил устранить эту несправедливость. В указ будут внесены изменения.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, сейчас министерство уточняет списки медработников, определяется общая сумма выплат. После согласования с главным правовым управлением аппарата губернатора и правительства Иркутской области изменения в указ будут подписаны главой Приангарья.

- Работа идет ускоренными темпами, выплаты медики должны получить в ближайшее время, - заверила Наталия Ледяева.

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ИСТОЧНИК KP.RU