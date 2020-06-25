В Кутулике возродят хлебоприемный пункт

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:53:45+03:00

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Посетив поселок Кутулик Аларского района, и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил реализовать здесь инвестиционный проект по созданию хлебоприемного пункта.

В настоящее время 10 гектаров производственной площади, где десятилетия назад и располагался такой объект, попросту пустует. И. о. министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков доложил главе Приангарья, что потребность в хлебоприемном пункте, учитывая объемы производимого в районе зерна, высока. Его открытие даст толчок к развитию растениеводства и создаст стабильный рынок сбыта зерновых культур.

Проект, включающий в себя три этапа, муниципалитет подготовит и представит в течение месяца. Предполагается, что пункт будет не только принимать и хранить зерно, но и производить муку, хлебобулочные и макаронные изделия.

– Отмечу очень важный момент – проявление инициативы на местах. В советское время в этом районе работал хлебоприемный пункт. Сейчас его восстановление даст новый импульс развитию сельхозпроизводства. Принципиальный момент: инициатива исходит в данном случае непосредственно от фермеров. Правительство Иркутской области будет максимально содействовать запуску площадки. В перспективе в каждом районе должны появиться подобные точки развития, – сказал Игорь Кобзев.

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