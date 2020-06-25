2020-06-25T14:04:01+03:00
Происшествия

Грузовик перевернулся после столкновения с Тойотой Лэнд Крузер под Иркутском

ДТП произошло в селе Хомутово
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Грузовик перевернулся после столкновения с Тойотой Лэнд Крузер под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Грузовик перевернулся после столкновения с Тойотой Лэнд Крузер под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла в селе Хомутово 25 июня. На улице Кирова, недалеко от дома № 77, 64-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «ГАЗ», который от удара перевернулся.

- Информация о пострадавших уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В сетях тем временем, уже опубликовали видео момента столкновения, а также результаты алкотестера, в который дышал водитель Лэнд Крузера. Судя по нему, он сел за руль пьяным.

- Я немного выпил, - признался на видео сам мужчина.

Сейчас во всех подробностях аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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