2020-06-25T14:43:35+03:00
Общество

Площадку Усольехимпрома комплексно проверят

Детальный анализ объектов планируется завершить до 26 июля
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Вопрос ликвидации представляющих опасность объектов давно закрытого Усольехимпрома продолжает стоять на повестке дня. Сегодня, 25 июня, этот вопрос обсудили на заседании в правительстве Иркутской области, которое прошло под руководством главы Приангарья Игоря Кобзева.

На территории завода расположено свыше 200 промышленных объектов, включая 140 цехов. Вся земля, а также грунтовые и подземные воды на этом участке буквально пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. Только скважины с отходами производства эпихлоргидрина содержат 18 тыс. тонн отходов.

- Комплексный анализ объектов предприятия будет проведен до 26 июля, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Такое поручение было дано заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко. Нам необходимо представить результаты обследования промышленной площадки и прилегающих участков. Жители Усолья-Сибирского должны видеть, что экологическая проблема решается. Правительство области принимает для этого все необходимые меры.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийство в здании школы произошло в Бурятии
Штурмовой самолет «Иркутск» принял участие в Параде Победы
В Иркутской области возрастет количество некоммерческих организаций, которые получат господдержку
Площадку Усольехимпрома комплексно проверят
Грузовик перевернулся после столкновения с Тойотой Лэнд Крузер под Иркутском
В Кутулике возродят хлебоприемный пункт
Медикам Иркутской области изменят систему выплат к профессиональному празднику
Стратегию развитию Иркутской области рекомендовали внести в региональный парламент
Открытие детских лагерей переносится в Иркутской области на 10 июля
Александр Ведерников принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию
Гражданин Таджикистана оштрафован за размещение в соцсетях аудиозаписи
Координационный Совет по вопросам патриотического воспитания создадут при Заксобрании Иркутской области
Иркутянин ответит за получение водительских прав по подложным справкам
В Иркутском районе водитель без прав сбил 5-летнего мальчика и скрылся
3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа в Иркутском районе
Ангарчанка заплатила долг в 660 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры
Спецвыпуск " Моя Конституция" - сегодня в ежедневном выпуске "КП"
Пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам, поверив, что сын попал в беду
Лес на площади 620 гектаров горит в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня возросло до 6408
Еще три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 206 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
Подросток погиб при укладке асфальта в Иркутской области
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Иркутской области
Мошенники от имени банка обманули жительницу Иркутской области на 180 тысяч
Бензовоз перевернулся на трассе в Иркутской области
3-летний мальчик погиб на пожаре в Бурятии
В Листвянке снесут незаконно построенное здание