Площадку Усольехимпрома комплексно проверят

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:43:35+03:00

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Вопрос ликвидации представляющих опасность объектов давно закрытого Усольехимпрома продолжает стоять на повестке дня. Сегодня, 25 июня, этот вопрос обсудили на заседании в правительстве Иркутской области, которое прошло под руководством главы Приангарья Игоря Кобзева.

На территории завода расположено свыше 200 промышленных объектов, включая 140 цехов. Вся земля, а также грунтовые и подземные воды на этом участке буквально пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. Только скважины с отходами производства эпихлоргидрина содержат 18 тыс. тонн отходов.

- Комплексный анализ объектов предприятия будет проведен до 26 июля, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Такое поручение было дано заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко. Нам необходимо представить результаты обследования промышленной площадки и прилегающих участков. Жители Усолья-Сибирского должны видеть, что экологическая проблема решается. Правительство области принимает для этого все необходимые меры.

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