2020-06-25T14:54:14+03:00
Общество

В Иркутской области возрастет количество некоммерческих организаций, которые получат господдержку

Такой законопроект внес в региональный парламент глава Приангарья
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Список социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области, которые могут получать господдержку, предлагается расширить. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Законопроект внесен в Заксобрание области.

Среди дополнительных видов деятельности, которые будут подержаны государством научно-исследовательские работы по проблемам социально-ориентированных НКО, информационная, юридическая и другая помощь некоммерческим организациям, внедрение и применение технологий разрешения конфликтов.

- Эти виды деятельности направлены на решение социальных проблем и развитие гражданского общества, - отметил представитель губернатора региона в ЗС Иркутской области Роман Буянов. – Принятие закона даст возможность целому ряду социально ориентированных некоммерческих организаций получать поддержку. В сегодняшнее непростое время это особенно важно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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