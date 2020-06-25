Штурмовой самолет «Иркутск» принял участие в Параде Победы

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:14:51+03:00

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Имя «Иркутск» носят атомный подводный ракетный крейсер, тяжелый стратегический бомбардировщик ТУ-95 МС, штурмовой самолет СУ-30 СМ. Последний борт базируется в Крыму, в отдельном штурмовом авиационном полку авиации Черноморского флота. Как рассказал мэру Иркутска Руслану Болотову командир полка, полковник Андрей Киселев, штурмовик принял участие в праздничных мероприятиях и 24 июня совершил полет над полуостровом.

Глава областного центра связался с командирами подшефных городу воинских частей по телефону, чтобы поздравить их с 75-летием Парада Победы. От имени иркутян мэр Руслан Болотов поблагодарил военнослужащих за высокий профессионализм и готовность в любую минуту встать на защиту страны.

– Иркутск долгие годы поддерживает тесные отношения со многими воинскими частями, расположенными от Приморского края до Крыма. В праздничный день я пообщался с командирами и поблагодарил их за службу, - отметил глава Иркутска.

Также мэр направил в каждую подшефную воинскую часть альбом «Иркутск – город трудовой доблести». В издании собраны фотографии и воспоминания фронтовиков и тружеников тыла, работавших и проходивших лечение в столице Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU