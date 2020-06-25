2020-06-25T15:46:40+03:00
Происшествия

Убийство в здании школы произошло в Бурятии

Один из рабочих зарезал своего напарника
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство в здании школы произошло в БурятииУбийство в здании школы произошло в БурятииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедией закончились пьяные посиделки, которые прямо в здании школы устроили двое рабочих. Мужчины 38 и 48 лет ремонтировали классы учебного заведения в бурятском поселке Наушки, и решили скоротать вечер за распитием алкоголя. Во время застолья между приятелями произошла ссора. Один из собутыльников нецензурно высказался в адрес младшего на 10 лет напарника, а тот, схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.

Увидев, что приятель не дышит, мужчина собрал свои вещи и сбежал. Скрыться он решил в ближайшем лесу, но через несколько часов, устав бродить там, попытался выйти к дороге, где его и задержали полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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