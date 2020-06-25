Убийство в здании школы произошло в Бурятии

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:46:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончились пьяные посиделки, которые прямо в здании школы устроили двое рабочих. Мужчины 38 и 48 лет ремонтировали классы учебного заведения в бурятском поселке Наушки, и решили скоротать вечер за распитием алкоголя. Во время застолья между приятелями произошла ссора. Один из собутыльников нецензурно высказался в адрес младшего на 10 лет напарника, а тот, схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.

Увидев, что приятель не дышит, мужчина собрал свои вещи и сбежал. Скрыться он решил в ближайшем лесу, но через несколько часов, устав бродить там, попытался выйти к дороге, где его и задержали полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU