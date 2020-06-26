Житель Иркутской области угнал автомобиль, чтобы поехать купаться на речку

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:36:35+03:00

Когда полицейские подъехали к водоему, угонщик, находившийся в воде, начал тонуть

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История счастливого спасения началась с угона автомобиля в Боханском районе Иркутской области.

«В полицию обратился мужчина, который рассказал, что в обеденное время припарковал УАЗ в центре поселка Бохан и закрыл двери на замок», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Через короткий промежуток времени потерпевший увидел, что его транспортное средство выезжает из переулка».

Сотрудник угрозыска Бимба Санжицеренов и водитель Александр Иванов в течение двух часов нашли автомобиль. Машина стояла на берегу реки Ангары у села Олонки. Мужчина, угнавший УАЗ, в это время купался. И неожиданно стал тонуть.

«Пока один из сотрудников с берега контролировал ситуацию, второй вместе с местным жителем оперативно доставили к реке лодку, при помощи которой спасли из воды мужчину», - сообщили в ведомстве.

Мужчина жив, но ближайшее время ему предстоит ответить за свои действия в суде.

«Я всего лишь хотел покупаться в реке в жаркий день», - объяснил хищение машины ранее судимый житель Бохана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. А жителя, предложившего для спасения свою лодку, скорей всего, поощрят.

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ИСТОЧНИК KP.RU