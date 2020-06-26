2020-06-26T04:47:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 227 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Выздоровели в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции 2654 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 227 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиЕще 227 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 227 заболевших. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе COVID-19 подтвердился уже 6635 раз.

«Из этого числа продолжают лечение в больницах Приангарья 3898 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «65 человек переносят заболевание тяжело».

Из больниц за сутки выписали 118 сибиряков, общее число выздоровевших на 26 июня - 2654. К несчастью, в Приангарье борьба с коронавирусом не обошлась без смертей. За минувшие сутки, как сообщили региональные власти, еще два человека умерли от COVID-19, еще трое инфицированных от других болезней. Общее число умерших уже 83: причиной смерти 37 из них стал коронавирус, еще 46 инфицированных умерли от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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