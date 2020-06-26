2020-06-26T04:57:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

Двое из них умерли от COVID-19, еще трое инфицированных – от других тяжелых заболеваний
Мария КНЯЗЕВА
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Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиПять человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 26 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще пяти пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Причиной смерти двоих из них стал именно коронавирус, еще трое скончавшихся с таким же диагнозом умерли от иных заболеваний. Общее число смертей в Приангарье с начала распространения новой коронавирусной инфекции уже 83: 37 умерли от коронавируса, еще 46 заразившихся умерли от других тяжелых болезней.

«В медучреждениях региона еще 65 человек находятся в тяжелой форме», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Всего госпитализировано 3898 человек».

Прирост заболевших за последние 24 часа – 227. Общее количество случаев заражения в области достигло уже 6635. Выписали из больниц за последние 24 часа 118 выздоровевших. Всего в регионе вылечить удалось 2654 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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