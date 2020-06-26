2020-06-26T05:35:25+03:00
Общество

Мужчину, купавшегося с надувным матрасом, разыскивают в Иркутской области

Спасатели предполагают, что отдыхавший на заливе Братского водохранилища утонул
Мария КНЯЗЕВА
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Мужчину, купавшегося с надувным матрасом, разыскивают в Иркутской областиМужчину, купавшегося с надувным матрасом, разыскивают в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Спасатели в Иркутской области взволнованы тем, что на водоемах региона все чаще случаются трагедии. Пренебрегая правилами безопасности на реках, озерах тонут рыбаки, отдыхающие, дети и взрослые.

Так, только за минувшие сутки на водоемах произошло два трагических случая. В городе Усть-кут на реке Лена погиб 30-летний мужчина, решивший переплыть речку с одного берега на другой.

«Проплыв порядка 600 метров, пловец скрылся под водой», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Позднее его тело было обнаружено в пятистах метрах ниже по течению».

А в Осинском заливе Братского водохранилища продолжаются поиски мужчины 1983 года рождения, купавшегося на надувном матрасе. Спасатели предполагают, что отдыхавший утонул.

«Надувные матрасы и круги, позволяющие свободно держаться на воде, можно использовать только на закрытых водоемах и в бассейнах, и ни в коем случае на реках с течением и судоходных реках», - отмечают МЧСники. – «Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы надувной матрас с человеком унесло далеко от берега, либо опрокинуло. Такие надувные средства создают лишь иллюзию безопасности».

В ведомстве напоминают, что нельзя купаться в несанкционированных местах, так как там не проверено дно, не дежурят спасатели. Также стоит отказаться от употребления алкоголя, он является также одним из факторов трагедий на воде – притупляется чувство опасности, замедляется реакция, не говоря уже о возможных нарушениях в работе организма: спазмы сосудов, остановка сердца и дыхания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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