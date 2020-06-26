2020-06-26T05:53:14+03:00
Происшествия

К 23 годам колонии приговорили лжеустановщика пожарных извещателей в Иркутске

Мужчина убил ангарчанина, отказавшегося от установки такой техники
Мария КНЯЗЕВА
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К 23 годам колонии приговорили лжеустановщика пожарных извещателей в ИркутскеК 23 годам колонии приговорили лжеустановщика пожарных извещателей в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ходил по квартирам, представлялся сотрудником фирмы и нелегально устанавливал жителям города Ангарска дымовые пожарные извещатели. В одном из случаев владелец жилья от установки такой техники отказался.

«Лжеустановщик ушел, после чего употребил алкогольные напитки и в вечернее время вернулся и вновь предложил установить пожарные извещатели», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда. – «После повторного отказа подсудимый решил проникнуть в жилище и совершить разбойное нападение на мужчину».

Снова позвонил в дверной звонок, попросил впустить его, записать данные в бланк. Мужчина пригласил злоумышленника в квартиру, где тот нанес ему множество ударов кулаками и ножом. Ангарчанин от полученных травм погиб на месте.

«Совершив убийство, подозреваемый похитил имущество жертвы: телевизор, компьютерный монитор и денежные средства в размере 16 300 рублей. С похищенным он скрылся с места преступления», - отметили в суде.

Рассматривалось дело с участием присяжных заседателей, которые постановили, что лжеустановщик виновен. В Иркутском областном суде назначили наказание: 23 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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