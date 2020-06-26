2020-06-26T06:30:45+03:00
Общество

19 пожаров действуют 26 июня в лесах Иркутской области

Общая площадь возгораний более 900 гектаров
Мария КНЯЗЕВА
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19 пожаров действуют 26 июня в лесах Иркутской области19 пожаров действуют 26 июня в лесах Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области установилась теплая погода, что способствует повышения пожароопасности в лесах. Так за минувшие сутки в регионе удалось потушить девять лесных пожаров в Тайшетском, Усть-Кутском, Качугском, Ольхонском, Киренском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Чунском районах.

«Общая площадь потушенных пожаров составила 42,6 гектара», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Также 25 июня в Приангарье удалось локализовать два возгорания в Братском и Тайшетском районе. Однако, действующими на утро 26 числа остались еще 19 возгораний на площади 904, 5 гектара.

«Это три ранее зарегистрированных очага в Катангском районе, два - в Усть-Кутском, по одному - Боханском, Жигаловском и Усть-Илимском районах», - отмечают региональные власти. – «А также вновь обнаруженные четыре – в Усть-Илимском районе, по два – в Усть-Кутском и Тайшетском районах, по одному – в Усть-Удинском, Катангском и Чунском районах».

Причиной 27 пожаров были грозы, а также в трех случаях пламя в лесах вспыхнуло по вине местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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