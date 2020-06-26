Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила, получил всероссийскую награду

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:00:05+03:00

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Ученик школы № 37 Вячеслав Дорошенко, который прошлой осенью вместе с прохожим отбил девочку от педофила в Иркутске, получил награду Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ему вручили нагрудный знак и диплом за неравнодушие, мужество, стойкость и героизм. Награду подростку передали в администрации города.

Вячеслав - один из первых, кто получил в Иркутске такую почетную награду. Его имя внесли

в книгу Фонда социально-культурных инициатив с международным участием «Горячее сердце». В ней есть истории о подвигах юных героев со всей страны.

Напомним, все произошло в ноябре 2019-го. Вячеслав, увидев, как 9-летнюю девочку силой сажают в авто, сообщил об этом другому водителю и вместе они бросились в погоню. Преступник загнал себя в тупик, отпустил девочку, а через 40 минут его задержала полиция. Выяснилось, что его уже два раза судили за преступления сексуального характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU