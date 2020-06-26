2020-06-26T09:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Иркутской области стали тяжелее переносить коронавирус

Также в регионе отмечен рекордный рост числа внебольничных пневмоний
Мария КНЯЗЕВА
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Жители Иркутской области стали тяжелее переносить коронавирусЖители Иркутской области стали тяжелее переносить коронавирусФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Иркутской области стали тяжелее переносить COVID-19. Растет число коронавирусных пневмоний. Об этом на заседании депутатского штаба сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

«Если раньше 75% заболевших переносили COVID-19 бессимптомно, то сейчас этот показатель снизился до 60%», - отметила Вобликова. - «В тяжелом состоянии в больницах региона 26 июня 65 пациентов».

За сутки умерло 5 человек с коронавирусом. Общее число смертей инфицированных – 83. Однако, в Иркутской области медикам приходится сражаться не только с коронавирусной инфекцией. Остро стоит вопрос об увеличении количества внебольничных пневмоний. По среднегодовым показателям прирост числа заболевших увеличен в 1.5-2 раза.

«С 18 апреля в региона 4500 человек заболели внебольничной пневмонией», - рассказала Валентина Вобликова.

Последние три недели отмечается прирост по 65-85 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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