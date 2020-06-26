Иркутянку признали виновной в смерти мальчика, попавшего под гидроцикл

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:24:08+03:00

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Трагедия произошла еще в августе 2018 года. В тот вечер на озере Байкал вблизи села Шара-Тогот Ольхонского района погиб 9-летний мальчик.

«На него совершила наезд, управляющая гидроциклом 25-летняя жительница Иркутска», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления СК России. – «Мальчик оказался в воде, спрыгнув с другого гидроцикла, испугавшись столкновения».

Ребенка спасти не удалось, он утонул. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Подсудимая в ходе следствия и в ходе судебного разбирательства отрицала свою вину», - отмечают следователи. – «Но, для установления всех обстоятельств и причин произошедшего был проведен ряд нетрадиционных судебных экспертиз: эксплуатационно-техническая экспертиза по исследованию технического состояния и способа управления гидроциклами, судоводительская и другие, а также следственный эксперимент, в ходе которого была полностью воссоздана обстановка гибели несовершеннолетнего».

Накануне прошло судебное заседание, где иркутянку признали виновной. Установлено также, что управляла девушка гидроциклом, не имея необходимого удостоверения. Ее приговорили в полутора годам ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU