В Иркутске продолжают проверять общественный транспорт на требования санобработки
Специалисты администрации Иркутска вместе с сотрудниками Ространснадзора проводят рейды по проверке соблюдений санитарных требований в общественном транспорте. По правилам, она должна проводиться два раза в день – перед выходом на линию и после возвращения в гараж. Обрабатываются поручни, двери и сидения.
– Сегодня комиссия работала в районе Центрального рынка, где проходит много маршрутов и большой трафик пассажиров, - рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова. - На маршруте 4К некоторые автомобили выходили на линию незаконно, также выявлены факты несоблюдения требований по недопущению распространения коронавируса.
Так, у водителя отсутствует журнал о проведенной дезинфекции салона и необходимая информация для пассажиров.
Подобные рейды проводятся на всех городских маршрутах. Если при проверке выявляют нарушения, то перевозчикам предъявляют требование об их устранении.
Кроме того, с 20 мая в Иркутской области действует масочный режим. Носить маски необходимо не только в магазинах, общественных местах, но и в транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU