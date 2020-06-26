2020-06-26T11:57:24+03:00
Общество

В Иркутске продолжают проверять общественный транспорт на требования санобработки

По правилам ее нужно проводить два раза в день
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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В Иркутске проходят проверки общественного транспорта.В Иркутске проходят проверки общественного транспорта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Специалисты администрации Иркутска вместе с сотрудниками Ространснадзора проводят рейды по проверке соблюдений санитарных требований в общественном транспорте. По правилам, она должна проводиться два раза в день – перед выходом на линию и после возвращения в гараж. Обрабатываются поручни, двери и сидения.

– Сегодня комиссия работала в районе Центрального рынка, где проходит много маршрутов и большой трафик пассажиров, - рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова. - На маршруте 4К некоторые автомобили выходили на линию незаконно, также выявлены факты несоблюдения требований по недопущению распространения коронавируса.

Так, у водителя отсутствует журнал о проведенной дезинфекции салона и необходимая информация для пассажиров.

Подобные рейды проводятся на всех городских маршрутах. Если при проверке выявляют нарушения, то перевозчикам предъявляют требование об их устранении.

Кроме того, с 20 мая в Иркутской области действует масочный режим. Носить маски необходимо не только в магазинах, общественных местах, но и в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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