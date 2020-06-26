2020-06-26T12:45:15+03:00
Общество

Открытие турбаз в Иркутской области обсудили на Депутатском штабе

83 тысяч туристов за месяц смогут отдохнуть в гостиницах и турбазах Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Предстоящий туристический сезон обсудили на заседании Депутатского штаба в Заксобрании региона. Сейчас готовятся изменения в указ губернатора об ограничительных мерах, которые позволят летним верандам кафе, а также турбазам приступить к работе при выполнении санитарно-эпидемических требований.

Так, турбазы и гостиницы смогут использовать не более 50% своего номерного фонда с организацией питания в номерах. Также к работе смогут приступить санатории и курорты, но только по обслуживанию организованных групп по ранее заключенным договорам. Вместе с этим будет разрешен пеший туризм, путешествия на личных автомобилях, однодневные экскурсии на маломерных судах в группах не более 5 человек.

Всего планируется открыть 228 турбаз и гостиниц с общим номерным фондом 16,6 тыс. мест. Однако из-за требований по использованию только половины фонда, принимать туристов смогут примерно в 8 тыс. мест в день. Таким образом, за месяц смогут отдохнуть около 83 тыс. туристов.

Кроме того, на заседании штаба парламентарии обсудили оперативную обстановку с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневный прирост заболеваемости за последнюю неделю составляет более 3%. При этом если ранее бессимптомных больных было более 70%, то сейчас около 60%. Примерно в 75% случаях люди заражаются, не выезжая за пределы региона.

Спикер областного парламента Александр Ведерников обратил внимание на этот показатель и отметил, что одна из причин заражения – несоблюдение мер предосторожности при покупке еды на вынос.

«Пока этот процесс идет хаотично. У окон и дверей выстраиваются в очередь люди, дистанцию никто не соблюдает. Купив еду на вынос, большинство тут же садится на ближайшие лавочки и при этом не имеет возможности даже помыть руки. В связи с этим вместе с предпринимателями мы предложили официально разрешить работу летних веранд при ресторанах и кафе, - отметил Александр Ведерников».

Также депутаты рассмотрели итоги посевной кампании

- Несмотря на сложные эпидемиологические условия, работы выполнены, - добавил спикер. - Депутаты выезжали в территории. Есть как положительные моменты, так и проблемные.

Ранее депутаты совместно с правительством приняли решение по перераспределению средств внутри госпрограммы, что позволило вовремя довести меры поддержки до получателей, как результат, своевременно провести посевную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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