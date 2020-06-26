2020-06-26T14:00:16+03:00
Общество

Игорь Кобзев предложил жителям Тулуна самим решить судьбу района ЛДК

Летом 2019 года после наводнения в нем уцелело всего 18 домов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Решения по развитию района ЛДК, разрушенного из-за наводнения 2019 года, должны приниматься с учетом мнения тулунчан. Так считает глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Территория ЛДК подвержена затоплению. И до тех пор, пока мы не построим защитную дамбу, она будет находиться в зоне риска, - сказал глава региона. – А уже после строительства дамбы, судьбу ЛДК должны решить жители Тулуна. Захотят лесопарковую зону – пусть будет лесопарковая зона. Захотят возобновить строительство, с учетом всех норм и требований, – будет так».

После паводков 2019 года в микрорайоне ЛДК из тысячи домов уцелело лишь 18 строений. На днях рабочие вместе с волонтерами ОНФ по поручению Игоря Кобзева приступили к расчистке территории от завалов.

Кроме того, строителей, которые возводят жилье для пострадавших в Тулуне и выполняют работы с опозданием, берут на особый контроль. Об этом главе региона доложил и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области Дмитрий Бердников.

- Те компании, которые включились в работу в 2020 году, демонстрируют хорошие и мощные темпы строительства, - говорит он. – Но есть организации, которые начали строить индивидуальные и многоквартирные дома в микрорайоне «Угольщиков» еще в 2019 году, и затягивают со сроками. Мы ведем с ними работу вплоть до подключения правоохранительных органов. Задача для всех единая – в этом году мы должны выполнить все работы, которые были запланированы по строительству жилья.

До 15 июля в микрорайоне «Угольщиков» будет завершена работа по благоустройству с учетом замечаний и предложений от будущих новоселов. На этой неделе более активно начнется благоустройство дорог, а также приведение в порядок микрорайона «Березовая роща». Кстати, до конца года в микрорайоне «Березовая роща» будет введено в эксплуатацию 213 домов. Из них 175 – это одноквартирные дома и 38 дуплексов.

– Я хотел бы обратить внимание, чтобы люди не заезжали на стройплощадку. Мы сегодня специально выделяем средства на благоустройство придомовых территорий, – отметил Игорь Кобзев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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