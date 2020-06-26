2020-06-26T14:37:21+03:00
Общество

Жители пострадавших от наводнения районов Иркутской области получили на капремонт 1 млрд. рублей

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Так выглядел Тулун год назад.Так выглядел Тулун год назад.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Жителям пострадавших от наводнения районов Иркутской области выделены сертификаты на капремонт на общую сумму почти один миллиард рублей. Ситуацию с ликвидацией последствий наводнения, которое произошло летом прошлого года, обсудили на заседании штаба региона. В Тулуне находится замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

В частности, сообщили о выплатах тем, кто лишился имущества из-за наводнения. Так, было сообщено, что компенсации по 10 тыс. рублей получили 47 175 человек, по 50 или 100 тыс. рублей – 23 608 пострадавших.

- Сегодня могу сказать, что 22-23 июня мы в стопроцентном объеме произвели выплаты 592 гражданам по причине частной или полной утраты имущества. В том числе 215 человек получили по 10 тыс. рублей, 192 человека – по 50 тыс. рублей и 183 выплаты по 100 тыс. рублей. Все эти выплаты были сделаны по результатам судебных решений, - доложил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Часть жилья, пострадавшего при наводнении, нуждалась в капитальном ремонте. Выяснилось, что в «Службу заказчика Иркутской области» было направлено 3 705 заявлений на получение свидетельства на получение социальной выплаты на капремонт. Кому-то было отказано, но более 500 домов были признаны аварийными.

- Службой заказчика подготовлено и передано жителям 2940 свидетельств на капитальный ремонт 2282 жилых помещений на общую сумму свыше 920 млн рублей. По состоянию на 26 июня по 1168 свидетельствам (43%) работы завершены в полном объеме, по 1211 свидетельствам (45 %) произведено авансирование работ, которые проводят своими силами. 133 человек письменно отказались от выплаты, - сообщил заместитель директора ГКУ Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Грешилов.

Глава региона Игорь Кобзев поручил разобраться с каждым конкретным случаем, узнать, в какой помощи нуждаются люди. Работы нужно провести как можно быстрее. Пострадавшие от наводнения дома необходимо привести в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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