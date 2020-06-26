Игорь Кобзев: Иркутская область получит средства для расселения аварийных пятиэтажек в Тулуне

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:23:26+03:00

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На контроле вопрос с расселением аварийных домов по ул. Рабочий городок и Карбышева в Тулуне. Три многоэтажки после паводка были признаны непригодными для проживания лишь частично. Сертификаты на переселение получили только жильцы первого и второго этажей. А вот собственникам квартир с третьего по пятый этаж в прошлом году в выплате отказали, поскольку вода до них не дошла. Жители обратились за помощью к Игорю Кобзеву. Новый глава региона поддержал их. Вскоре все жилые помещения подтопленных пятиэтажек были признаны аварийными и подлежащими расселению.

– Мы заключили соглашение с Минстроем, - сказал Игорь Кобзев. - Планируем, что в течение недели 420 млн. рублей будут перечислены нам. Затем все средства упадут на счета всем, кому положена эта финансовая помощь.

Кроме того, Игорь Кобзев предложил создать пятилетнюю программу по восстановлению дорог Нижнеудинского района. Наводнение 2019 года нанесло большой урон дорогам. Многие из них еще не успели привести в порядок. Глава Иркутской области Игорь Кобзев считает, что качество дорог Нижнеудинска не выдерживает критики.

– Был в Нижнеудинске и видел, с какими проблемами сталкиваются люди. Сегодня мы выделили деньги – 41 млн. руб. на восстановление дорожного полотна в Нижнеудинске. На следующий год планируем еще около 50-ти млн. рублей, - сказал Игорь Кобзев. - Я думаю, мы придем к тому, что создадим пятилетнюю программу по восстановлению дорожного покрытия всего Нижнеудинского района.

Глава региона также напомнил, что ремонт дорог частично тормозится из-за строительства защитной дамбы в Нижнеудинске. По некоторым участкам дорог завозят материалы для защитной дамбы. Поэтому работы перенесли на август – сентябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU