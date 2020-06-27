13 детей выпали из окон в Иркутской области за 2 месяца

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:02:00+03:00

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В этом году дети чаще, чем раньше, стали выпадать из окон и балконов в Иркутской области. Так, если в 2018 и 2019 году в общей сложности произошло 25 таких несчастных случаев (в среднем по 12-13 ЧП на каждое лето), то в 2020-м только за май и июнь сорвались вниз уже 13 детей.

Вот один из последних случаев. Дело было 25 июня в поселке Молодежный, что в Иркутском районе. Ребенок с мамой пришел в гости к бабушке.

- Оставшись без присмотра взрослых, трехлетний мальчик забрался на подоконник и сорвался вниз с высоты третьего этажа, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Окно было открытым, при этом взрослые находились дома. Ребенка доставили в больницу, где он и находится сейчас.

Мальчик отходит от травм, он в состоянии средней степени тяжести. А вот полуторагодовалой девочке из Братска, упавшей на днях с балкона на втором этаже, посчастливилось отделаться только легким испугом. Мама, кстати, тоже в этот момент была в квартире - они вместе пришли проведать родню.

По обоим случаям проводится доследственная проверка.

- Нередко подобное происходит в благополучных семьях. Как правило, окно либо открыто, либо не оборудовано защитными замками, - говорят о причинах таких несчастий в ГУ МВД по Иркутской области. - У подоконника или балкона находятся предметы, которые облегчают ребенку подъем наверх, немало случаев с москитными сетками.

Так что как уберечь детей от падения из окон, советы очевидны: на раму поставить замки или фиксаторы, с пола отодвигать вещи, по которым малыши могут забраться на окно, ну и, понятное дело, глаз да глаз за ними.

Всего за май-июнь из-за происшествий в Приангарье погибли 14 детей, больше 90 получили травмы. Главные летние опасности для ребят - это не только открытые окна, но и автодороги, водоемы и пожары.

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ИСТОЧНИК KP.RU