2020-06-27T05:45:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 222 случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Выздоровели в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции 2774 человека
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Еще 222 случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области.Еще 222 случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иркутской области увеличивается число случаев заражения коронавирусом. Только за прошедшие сутки, на 27 июня, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 222 заразившихся. С 1 апреля, когда в регионе начали фиксировать коронавирус, количество случаев заболевания опасной инфекцией подтвердилось уже 6857 раз.

« 3994 пациента сейчас проходит лечение от коронавируса в Иркутской области», - сообщает пресс-служба правительства региона. – « 69 человек переносят заболевание тяжело».

За прошедшие сутки медики подтвердили выздоровление и выписали домой 120 жителей Приангарья, а общее число победивших вирус к 27 июня -2774 . Это уже немало, на уровне сорока процентов.

В то же время, увы, не всех заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе удается спасти врачам. За прошедшие сутки, по сообщению оперативного штаба, еще 3 человека умерли от COVID-19, еще трое инфицированных от других болезней. Общее число умерших уже 89. Из 89 погибших инфицированных умерли от других тяжелых болезней 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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