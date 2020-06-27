2020-06-27T05:24:13+03:00
Общество

Холодную воду отключат в части Свердловского округа Иркутска со 2 июля

Будут проходить работы на водопроводе и канализации
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Холодную воду отключат в части Свердловского округа Иркутска со 2 июля.Холодную воду отключат в части Свердловского округа Иркутска со 2 июля.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В части Свердловского округа Иркутска будет отключено холодное водоснабжение на два дня в июле. В это время на сетях водопровода и канализации пройдут плановые ремонтные работы. Поэтому жителям округа придется потерпеть неудобства. Чтобы свести их к минимуму, сами запаситесь холодной водой в достаточном количестве, как для питьевых, так и для гигиенических нужд.

"Отключение холодной воды состоится сС 22.00 2 июля до 14.00 4 июля в предместье Глазково, Студгородок, посёлок Затон в границах: по железнодорожной дороге от станции Академическая до станции Мельниково, Кайская Гора, Кайская Роща до реки Иркут (правый берег), по правому берегу реки Иркут до реки Ангара, по левому берегу реки Ангара (против течения) до Академического моста, и далее до стации Академическая", - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. .

Отмечается также, что автоцистерны будут доставлять воду только к социальным объектам (больницам, детским домам).

ИСТОЧНИК KP.RU

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