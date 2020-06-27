2020-06-27T05:54:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

Трое из них умерли от COVID-19, еще трое инфицированных – от других тяжелых заболеваний
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Шесть человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области.Шесть человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В последних данных, которые официально опубликовал 27 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области, сообщается о смерти еще шести пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки. Отмечается, что причиной смерти троих из них стал именно коронавирус, еще трое скончавшихся с таким же диагнозом умерли от других заболеваний. Общее число погибших в регионе с начала распространения новой опасной коронавирусной инфекции - 89. Из их числа умерли от коронавируса 40, еще 49 заболевших скончались в связи с обострением на фоне вируса других тяжелых болезней.

«В Иркутской области оказывается помощь 3994 пациентам с коронавирусом, среди них 69 страдают тяжелой формой заболевания», - приводят данные в ежедневной сводке оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. – «За прошедшие сутки на лечение поступило 222 человек».

Общее количество случаев заболевания в области достигло уже 6857 человек . Выписали из больниц за последние сутки на 27 июня 120 выздоровевших. Всего в регионе вылечить удалось 2774 человека. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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