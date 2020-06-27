2020-06-27T06:42:54+03:00
Происшествия

Житель Братска 9 лет назад убил жену и выдал это за самоубийство

Он отправится за это под суд
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Житель Братска 9 лет назад убил жену и выдал это за самоубийство, но следователи СКР при проверке раскрыли преступление.Житель Братска 9 лет назад убил жену и выдал это за самоубийство, но следователи СКР при проверке раскрыли преступление.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Правда всплыла при проверке старых уголовных дел, когда сам убийца уже и не думал, что к расследованию событий апреля 2011 кто-то возвратится. Но следователи СК России заподозрили несостыковки,возобновили производство по этому делу и снова допросили мужчину и других свидетелей. На допросе 62-летний местный житель во всем признался и раскаялся.

" По версии следствия, в апреле 2011 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с супругой, ударил ее ножом в грудь. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Чтобы никто не догадался о том, как произошла трагедия на самом деле, сибиряк тщательно скрыл следы преступления и сымитировал самоубийство жены. С тех пор прошло девять лет. Когда опытные следователи занялись проверкой старых дел, они обнаружили незаметные с первого взгляда несоответствия. Сейчас дело передано в суд и после рассмотрения его сибиряк отправится за убийство в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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