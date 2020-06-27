2020-06-27T08:52:46+03:00
Происшествия

«Хонда Цивик» столкнулся с «Рено Дастер» на трассе в Заларинском районе, погибли трое

В смертельном ДТП погибли оба водителя и пассажир
Ольга СЛАВИЧЕВА
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«Хонда Цивик» столкнулся с «Рено Дастер» на трассе в Заларинском районе, погибли трое.«Хонда Цивик» столкнулся с «Рено Дастер» на трассе в Заларинском районе, погибли трое.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Смертельное ДТП, в котором погибло три человека, произошло рано утром на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов.

"Автомобиль «Хонда Цивик» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Рено Дастер». В результате аварии погибли водитель и пассажир Хонды, мужчины 24 и 23 лет, скончался водитель Рено, 34-летний мужчина, а пассажир Дастера, 36-летний мужчина, получил различные травмы", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас идет расследование всех обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло на федеральной трассе рано утром. В частности, как одна из версий рассматривается, что водитель Хонды, вылетевшей на встречную полосу, мог быть пьян. Так ли это, предстоит выяснить экспертизе. Сейчас информация проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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