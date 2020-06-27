2020-06-27T09:30:07+03:00
Происшествия

"Банковские" мошенники похитили у жителей Иркутской области 1, 7 миллионов

Такую сумму аферисты выманили по телефону за сутки
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Банковские" мошенники похитили у жителей Иркутской области 1, 7 миллионов."Банковские" мошенники похитили у жителей Иркутской области 1, 7 миллионов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Одной из самых популярных схем у аферистов остается одна и та же легенда: звонящие выдают себя за работников банков, чтобы обманом получить доступ к сбережениям. Только за сутки 26 июня им удалось таким образом выманить у семи жителей Иркутской области

более 1,7 миллиона рублей.

Больше всего они поживились за счет 73-летнего пенсионера из Иркутска, у которого на счету имелось больше 850 тысяч рублей. Понятное дело, что иркутянин переживал за сохранность такой крупной суммы, поэтому был всерьез напуган звонком из "службы безопасности банка", поверил мошенникам и перевел на их счет ( конечно, его аферисты именовали "резервным") всю сумму. Пока полицейским известно только, что звонили с московского номера. Преступников будут искать.

" По похожей схеме аферисты похитили 270 тысяч рублей у жителя Ангарска, 260 тысяч у иркутянина, 150 и 120 тысяч – у двух жителей Бодайбо, свыше 60 тысяч рублей у пенсионера из областного центра и 6,5 тысяч рублей у 63-летней пенсионерки из Усть-Илимска. Каждый из них либо сообщил звонившим данные своих карт и коды из банковских СМС, либо сам перевел деньги на указанные мошенниками счета" , - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как видим, среди пострадавших большинство -достаточно молодые, деятельные люди, активно пользующиеся интернетом и в принципе знающие о популярных способах мошенничества. Но когда дело касается их самих, об осторожности забывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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