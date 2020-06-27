2020-06-27T09:52:47+03:00
Происшествия

В Усть -Куте женщина пригласила знакомого домой и лишилась телефона

Грабителя нашли за несколько часов
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Усть -Куте женщина пригласила знакомого домой и лишилась телефона.В Усть -Куте женщина пригласила знакомого домой и лишилась телефона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Усть-Кута познакомилась с мужчиной, который показался ей вполне приятным. Потому и пригласила его в гости. Однако закончилась встреча плохо - гость силой отобрал у дамы мобильник и ей пришлось писать заявление в полицию.

На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа. Ее задача была - выяснить , кто преступник, составить ориентировку, которую раздали всем полицейским города.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом патрульно-постовой службы по этой ориентировке вероятный грабитель в течение нескольких часов был задержан. Им оказался 33-летний местный житель", - сообщают в пресс-.службе ГУ МВД по Иркутской области.

Заведено дело по статье за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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