27 Июнь 2020 2020-06-27T10:31:30+03:00

Спасатели сняли севшую на мель в Иркутском водохранилище яхту. Фото: БПСО.

На борту кроме капитана, находились пять пассажиров

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Целую спасательную операцию пришлось организовать сотрудникам Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, чтобы снять с мели в Иркутском водохранилище яхту. На ее борту ждали помощи шесть человек, включая капитана.

"Капитан яхты сообщил, что во время движения по Ангаре к озеру Байкал он ошибся фарватером и напротив поселка Ангарские Хутора под Иркутском посадил яхту на мель", - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

На помощь терпящим бедствие на катере «КС-701» отправились трое спасателей с центральной базы БПСО в поселке Никола.

«Яхта представляла угрозу, преграждая судоходный путь. Около часа потребовалось, для того, чтобы при помощи троса, используя силу течения и ветра, снять ее с мели », — прокомментировал Артур Мелихов, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сами путешественники отправились дальше по курсу - на Байкал.

ИСТОЧНИК KP.RU