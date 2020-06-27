Спасатели сняли севшую на мель в Иркутском водохранилище яхту
Целую спасательную операцию пришлось организовать сотрудникам Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, чтобы снять с мели в Иркутском водохранилище яхту. На ее борту ждали помощи шесть человек, включая капитана.
"Капитан яхты сообщил, что во время движения по Ангаре к озеру Байкал он ошибся фарватером и напротив поселка Ангарские Хутора под Иркутском посадил яхту на мель", - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.
На помощь терпящим бедствие на катере «КС-701» отправились трое спасателей с центральной базы БПСО в поселке Никола.
«Яхта представляла угрозу, преграждая судоходный путь. Около часа потребовалось, для того, чтобы при помощи троса, используя силу течения и ветра, снять ее с мели », — прокомментировал Артур Мелихов, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Сами путешественники отправились дальше по курсу - на Байкал.
ИСТОЧНИК KP.RU