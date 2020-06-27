2020-06-27T10:20:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля

Решение об этом принято на оперативном штабе региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля.Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля. Об этом стало известно сегодня днем, 27 июня, по результатам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в правительстве Иркутской области. Решение связано с продолжающимся ежедневным приростом числа больных на уровне около 200 человек. Напомним, на утро 27 июня в регионе уже около 7 тысяч заразившихся.

Только за прошедшие сутки, на 27 июня, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 222 заразившихся. С 1 апреля, когда в регионе начали фиксировать коронавирус, количество случаев заболевания опасной инфекцией подтвердилось уже 6857 раз.

« 3994 пациента сейчас проходят лечение от коронавируса в Иркутской области», - сообщает пресс-служба правительства региона. – « 69 человек переносят заболевание тяжело». Известно и о 89 случаях смерти больных коронавирусом, из числа которых 40 связано непосредственно с инфекцией, а остальные являются осложнением тяжелых заболеваний.

Именно эта ситуация и стала причиной принятия такого решения. Напомним ограничения. Прежде всего, придется подождать с открытием кафе и ресторанов, не говоря уже о проведении массовых мероприятий. Режим самоизоляции также предполагает ограничения для пожилых людей и людей страдающих хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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