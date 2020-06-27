2020-06-27T12:06:36+03:00
Спорт

Виталий Соловьев станет новым главным тренером ХК Ермак

До этого специалист работал с екатеринбургской командой "Авто"
Анна ПОПОВА
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Виталий Соловьев станет новым главным тренером ХК Ермак. Фото: официальная группа МХК "Авто" ВконтактеВиталий Соловьев станет новым главным тренером ХК Ермак. Фото: официальная группа МХК "Авто" Вконтакте
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В руководстве ХК Ермак определились с кандидатурой главного тренера команды. Им станет Виталий Соловьев, который до этого работал в команде МХЛ "Авто" из Екатеринбурга. Именно под началом этого наставника команда завоевала серебряные медали Кубка Харламова в сезоне 2018/2019. Раньше Виталий Евгеньевич также тренировал молодежную команду "Стальные Лисы" и юношеские коллективы магнитогорского "Металлурга".

"Контракт со специалистом, работавшим преимущественно с молодежными командами, подписали, потому что в новом сезоне костяк "Ермака" будут составлять именно молодые местные хоккеисты", - сообщили в пресс-службе клуба.

Помогать новому наставнику готовить команду к новому сезону, который, по предварительной информации, начнется 4 сентября, будут Олег Днепровский и Евгений Кононов. Тренером по общефизической подготовке назначили Альберта Потапова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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