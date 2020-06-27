Гостиницы, летние кафе и санатории в Иркутской области открываются

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:56:47+03:00

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Впервые о том, что изменения в туристической сфере грядут, было заявлено на прошлой неделе. Тогда же сообщили и о том, что принято решение об открытии предприятий туриндустрии с 3 июля. Несмотря на продление режима самоизоляции до 12 июля, оно осталось в силе и было подкреплено соответствующими изменениями в Указе главы региона о введении режима повышенной готовности.

Напомним основные изменения. Итак, создается реестр предприятий туристической сферы и гостиничного бизнеса, которые откроются в ближайшее время.

- Предприятия этих отраслей в связи с пандемией коронавирусной инфекции понесли ощутимый ущерб. Мы неоднократно встречались с представителями турбизнеса и общепита, обсуждали условия, при которых они могут начать работать. Для поддержки таких предприятий и внесены изменения в Указ. Теперь они смогут открыться, но при строгом соблюдении санитарных требований, - пояснил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Помимо деятельности предприятий общепита на вынос и по заказу, разрешена работа сезонных летних кафе, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков на дистанции в 1,5-2 метра.

Что касается санаториев, то здесь действуют более жесткие ограничения. Пока санаториям и курортам разрешено размещать организованные группы в соответствии с заключенными ранее госконтрактами (для лечения и профилактики пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том числе матерей с детьми).

При соблюдении определенных мер безопасности разрешена деятельность гостиниц, отелей, баз отдыха, турбаз, апарт-отелей, кемпингов, фермерских гостевых домов. Прежде всего, потребуется отдельный вход с улицы. Кроме того, можно занимать только половину номеров. Нельзя использовать бассейны, СПА, солярии, сауны. На территории мест отдыха нельзя открывать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные. Питание будет организовано на летних террасах или на вынос.

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ИСТОЧНИК KP.RU