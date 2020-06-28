На Байкале утонула 9-летняя девочка

28 Июнь 2020 2020-06-28T05:13:47+03:00

Она купалась в озере с друзьями без присмотра взрослых

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Спасатели в Иркутской области фиксируют рост трагических случаев на водоемах региона. Так, накануне вблизи поселка Солзан в Слюдянском районе, купаясь в Байкале без присмотра взрослых, утонула 9-летняя девочка.

«Друзья девочки смогли вытащить ее из воды, однако ребенок уже не подавал признаков жизни», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Еще одна смерть от утопления несовершеннолетнего произошла в Нукутском районе. Мальчик 2005 года рождения отдыхал на берегу Братского водохранилища в пяти километрах от села Хадахан вместе с семьей. Пока родители отвлеклись на приготовление обеда, подросток и еще 4 детей купались без присмотра.

«Мальчик решил заплыть на более глубокое место, когда он начал тонуть, это увидел пастух, но мужчина не успел оказать помощь тонущему», - отмечают спасатели.

Тело мальчика водолазы смогли обнаружить только на следующий день. С начала 2020 года на водоемах области погибли уже 22 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU