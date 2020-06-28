Еще 226 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T05:51:44+03:00

Количество случаев заражения в регионе уже больше семи тысяч

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В Иркутской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 226 заболевших, а общее количество зараженных с начала распространения коронавирусной инфекции перевалило за семь тысяч – 7083.

Выздоровели от COVID-19 на 28 июня 2879 пациентов, за последние 24 часа из больниц выписали 105 счастливчиков.

«Лечение в больнице продолжают 4111 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «69 человек тяжело переносят заболевание».

К несчастью, утром 28 июня региональные власти сообщили о смерти еще одного зараженного от коронавируса и еще троих с инфекцией от других тяжелых болезней. Общее число смертей в Приангарье – 93: причиной кончины 41 пациента стал именно коронавирус, еще 52 инфицированных – иные заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU