28 Июнь 2020 2020-06-28T06:00:24+03:00

Еще четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Утром 28 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще четырех пациентов с COVID-19. От коронавируса скончался один человек, причиной смерти еще трех зараженных стали другие тяжелые болезни. Общее число смертей в регионе уже 93: от коронавируса – 41, еще 52 с новой коронавирусной инфекцией умерли от иных заболеваний.

«На сегодняшний день 69 пациентов в медучреждения Иркутской области тяжело переносят заболевание», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье. – «Необходимое лечение в больницах региона сейчас получают 4111 человек».

Только за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 226 заболевших. Диагноз COVID-19 в Иркутской области с начала распространения инфекции в регионе был поставлен уже 7083 раза. К счастью, 2879 человек с инфекцией уже справились – выздоровели. За сутки выписали 105 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU