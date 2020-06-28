28 Июнь 2020 2020-06-28T06:38:06+03:00

Крупный лесной пожар в Жигаловском районе, где ввели режим ЧС, локализован Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15 пожаров продолжают действовать в Иркутской области на площади более 1450 гектаров

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Огонь вспыхнул из-за грозового разряда. Пожар в Жигаловском районе разгорелся в 20 километрах от населенного пункта 21 июня. Был введен режим ЧС. Накануне пламя на площади 180 гектаров удалось взять в кольцо.

«Доставить лесопожарную технику из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог к месту возгорания не получилось», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Пожар вручную тушат 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы».

Также в локализованном состоянии на утро 28 июня перешел очаг в Ольхонском районе. За сутки удалось потушить 11 возгораний в Усть-Кутском, Шелеховском, Боханском, Ольхонском, Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах, а также на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском. Действующими на сегодняшний день остаются 15 пожаров.

«Их площадь 1454,2 гектара», - отмечают региональные власти.

Лес горит в Качугском, Жигаловском, Катангском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах. Причина большинства возгораний – грозы, только два – по вине местных жителей.

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