2020-06-28T06:38:06+03:00
Общество

Крупный лесной пожар в Жигаловском районе, где ввели режим ЧС, локализован

15 пожаров продолжают действовать в Иркутской области на площади более 1450 гектаров
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Крупный лесной пожар в Жигаловском районе, где ввели режим ЧС, локализованКрупный лесной пожар в Жигаловском районе, где ввели режим ЧС, локализованФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Огонь вспыхнул из-за грозового разряда. Пожар в Жигаловском районе разгорелся в 20 километрах от населенного пункта 21 июня. Был введен режим ЧС. Накануне пламя на площади 180 гектаров удалось взять в кольцо.

«Доставить лесопожарную технику из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог к месту возгорания не получилось», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Пожар вручную тушат 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы».

Также в локализованном состоянии на утро 28 июня перешел очаг в Ольхонском районе. За сутки удалось потушить 11 возгораний в Усть-Кутском, Шелеховском, Боханском, Ольхонском, Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах, а также на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском. Действующими на сегодняшний день остаются 15 пожаров.

«Их площадь 1454,2 гектара», - отмечают региональные власти.

Лес горит в Качугском, Жигаловском, Катангском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах. Причина большинства возгораний – грозы, только два – по вине местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске за сутки коронавирус подтвердился у 146 человек
Крупный лесной пожар в Жигаловском районе, где ввели режим ЧС, локализован
Еще четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 226 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
На Байкале утонула 9-летняя девочка
Гостиницы, летние кафе и санатории в Иркутской области открываются
Виталий Соловьев станет новым главным тренером ХК Ермак
Спасатели сняли севшую на мель в Иркутском водохранилище яхту
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля
В Усть -Куте женщина пригласила знакомого домой и лишилась телефона
"Банковские" мошенники похитили у жителей Иркутской области 1, 7 миллионов
«Хонда Цивик» столкнулся с «Рено Дастер» на трассе в Заларинском районе, погибли трое
13 детей выпали из окон в Иркутской области за 2 месяца
Житель Братска 9 лет назад убил жену и выдал это за самоубийство
Шесть человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 222 случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Холодную воду отключат в части Свердловского округа Иркутска со 2 июля
Жители пострадавших от наводнения районов Иркутской области получили на капремонт 1 млрд. рублей
Игорь Кобзев: Иркутская область получит средства для расселения аварийных пятиэтажек в Тулуне
Игорь Кобзев предложил жителям Тулуна самим решить судьбу района ЛДК
Открытие турбаз в Иркутской области обсудили на Депутатском штабе
В Иркутске продолжают проверять общественный транспорт на требования санобработки
Ищите результаты викторины «Конституция - это я!» в ежедневной и еженедельной «КП»
Иркутянку признали виновной в смерти мальчика, попавшего под гидроцикл