В Иркутске за сутки коронавирус подтвердился у 146 человек
Большее число случаев заражения коронавирусом в регионе фиксируется в Иркутске. Только за минувшие сутки прирост заболевших COVID-19 в столице Приангарья – 146. Об этом стало после обновления карты распространения вируса в иркутской области. Вчера было выявлено также более сотни заразившихся – 101. Всего в Иркутске с начала пандемии подтверждено уже 3526 заражений новой коронавирусной инфекцией.
«2484 человека в Иркутске заразились после контакта с инфицированными», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «887 пациентов уже выздоровели».
Общее количество случаев заражения в Приангарье уже больше семи тысяч – 7083.Выписаны из больниц только 2879 счастливчиков. Продолжают лечение 4111 заразившихся, 69 из них тяжело переносят заболевание.
Количество смертей в регионе – 93: коронавирус стал причиной кончины 41 человека, еще 52 инфицированных умерли из-за других тяжелых болезней.
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ИСТОЧНИК KP.RU