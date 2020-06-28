28 Июнь 2020 2020-06-28T08:49:39+03:00

В Иркутске за сутки коронавирус подтвердился у 146 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области уже более семи тысяч

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Большее число случаев заражения коронавирусом в регионе фиксируется в Иркутске. Только за минувшие сутки прирост заболевших COVID-19 в столице Приангарья – 146. Об этом стало после обновления карты распространения вируса в иркутской области. Вчера было выявлено также более сотни заразившихся – 101. Всего в Иркутске с начала пандемии подтверждено уже 3526 заражений новой коронавирусной инфекцией.

«2484 человека в Иркутске заразились после контакта с инфицированными», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «887 пациентов уже выздоровели».

Общее количество случаев заражения в Приангарье уже больше семи тысяч – 7083.Выписаны из больниц только 2879 счастливчиков. Продолжают лечение 4111 заразившихся, 69 из них тяжело переносят заболевание.

Количество смертей в регионе – 93: коронавирус стал причиной кончины 41 человека, еще 52 инфицированных умерли из-за других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU