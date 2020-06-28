2020-06-28T13:03:07+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020: адреса, время возобновление подачи ГВС

Под отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020 попадут дома в четырех районах города
Мария КНЯЗЕВА
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Отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020: адреса, время возобновление подачи ГВСОтключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020: адреса, время возобновление подачи ГВСФото: "КП" Архив
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Отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020 проведут для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети.

«Это позволит избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Проведут отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020 в четырех районах города. В Октябрьском районе подача ГВС прекратится в домах на улицах Байкальская, Польских Повстанцев. Точные адреса смотрите в таблице ниже. Где-то горячую воду вернут в тот же день, а где-то только 30 июня.

В Свердловском районе в части домов горячую воду отключили до 3 июля. Воды в домах на улице Юрия Тэна и бульваре Рябикова не будет всего несколько часов.

В Правобережном районе отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020 продлится до 30 июня, а в Ленинском воды не будет 7-8 часов.

Отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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