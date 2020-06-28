2020-06-28T14:16:40+03:00
Общество

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: электроснабжение ограничат в двух районах города

Плановое отключение света в Иркутске 29 июня 2020 проведут специалисты
Мария КНЯЗЕВА
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Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: электроснабжение ограничат в двух районах городаОтключение света в Иркутске 29 июня 2020: электроснабжение ограничат в двух районах городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В двух районах города – Свердловском и Правобережном - состоится отключение света в Иркутске 29 июня 2020. Подачу электроэнергии ограничат на срок от трех до восьми часов.

«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - отмечают в Иркутскэнергосбыте. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Жители большинства домов в Свердловском районе, где запланировано отключение света в Иркутске 29 июня 2020, его даже не заметят. Оно пройдет там с полуночи до трех утра. Только на улицах Ботаническая, Ракитная и Ягодная электроснабжение прекратится в 08.30.

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020 в Правобережном округе проведут с 09.00 до 16.00-17.00. (см. таблицу ниже).

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Правобережном районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Правобережном районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Свердловском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Свердловском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Свердловском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях

Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Свердловском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях

НА ЗАМЕТКУ

"Горячая линия" Единого энергетического информационно-справочного центра - 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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