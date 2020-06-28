Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: электроснабжение ограничат в двух районах города
В двух районах города – Свердловском и Правобережном - состоится отключение света в Иркутске 29 июня 2020. Подачу электроэнергии ограничат на срок от трех до восьми часов.
«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - отмечают в Иркутскэнергосбыте. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».
Жители большинства домов в Свердловском районе, где запланировано отключение света в Иркутске 29 июня 2020, его даже не заметят. Оно пройдет там с полуночи до трех утра. Только на улицах Ботаническая, Ракитная и Ягодная электроснабжение прекратится в 08.30.
Отключение света в Иркутске 29 июня 2020 в Правобережном округе проведут с 09.00 до 16.00-17.00. (см. таблицу ниже).
Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Правобережном районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях
Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Свердловском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях
Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: адреса в Свердловском районе. Фото: группа "Свет 38" в соцсетях
НА ЗАМЕТКУ
"Горячая линия" Единого энергетического информационно-справочного центра - 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области).
ИСТОЧНИК KP.RU