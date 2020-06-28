2020-06-28T14:28:09+03:00
Происшествия

Грузовик с горячим битумом перевернулся на трассе Байкал

ДТП произошло в Шелеховском районе
Мария КНЯЗЕВА
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Грузовик с горячим битумом перевернулся на трассе БайкалГрузовик с горячим битумом перевернулся на трассе БайкалФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Шелеховском районе Иркутской области, недалеко от поселка Чистые ключи, перевернулся грузовик с горячим битумом.

«Авария произошла сегодня, 28 июня, около 18 часов на трассе «Байкал», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием».

Из-за аварии произошел розлив битума. Общий объем перевозимого груза – 20 кубов. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС следят за безопасностью аварийных работ.

«Водитель большегруза не пострадал», - отмечают полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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