Грузовик с горячим битумом перевернулся на трассе Байкал
В Шелеховском районе Иркутской области, недалеко от поселка Чистые ключи, перевернулся грузовик с горячим битумом.
«Авария произошла сегодня, 28 июня, около 18 часов на трассе «Байкал», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием».
Из-за аварии произошел розлив битума. Общий объем перевозимого груза – 20 кубов. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС следят за безопасностью аварийных работ.
«Водитель большегруза не пострадал», - отмечают полицейские.
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