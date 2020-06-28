Новая школа откроется в 2020 году в поселке Целинный Нукутского района

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:58:13+03:00

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В поселке Целинный уже 20 лет ждут новую школу. Ребятишки занимаются в приспособленных зданиях, которые возводили в 1965 году как общежития для работников совхоза. Помещения не отвечают никаким стандартам. Узкие коридоры, маленькие классы, крошечный спортзал в бывшей котельной, а актового зала и вовсе нет. Ну а рядом – школа-долгострой, которую с 1990-х годов забросили и так не смогли ввести в эксплуатацию. Словом, проблема назрела. Муниципалитету удалось войти в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 154 ученика, должно открыться к 1 сентября 2020 года.

- Строится школа по самым современным требованиям, но недостаточно быстро: заканчивается июнь, а готовность объекта всего 85%, - осмотрев здание, сказал глава региона Игорь Кобзев. - Договорились с подрядчиком, что к концу июля основные работы обязательно нужно завершить. Потому как до начала учебного года зданию еще нужно будет пройти приемку.

В 2020 году из областного бюджета на строительство школы в Целинноном предусмотрено более 76 млн руб и более 4 млн - из местного. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, а также благоустройство территории. Новая школа будет соответствовать всем современным требованиям, в ней расположатся спортивный и актовый залы. Обучение предусмотрено в одну смену. Глава региона также поручил министерству образования области приобрести для новой школы автобус, так как в ней учатся ребятишки из четырех поселков. Обратил внимание Игорь Кобзев и на то, что необходимо оснащать такие учреждения модульными гаражами.

Очень нужна новая школа и поселку Новонукутскому. Проект на 250 мест уже готов, прошел экспертизу, есть и земельный участок. Вопрос со строительством в правительстве намерены рассмотреть.

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