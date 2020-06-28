Реестр базовых хозяйств агрокомплекса создадут в Иркутской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:08:53+03:00

Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев правительству во время поездки в Нукутский район

Изменить размер текста: A A

В Нукутском районе Игорь Кобзев посетил сельскохозяйственное акционерное общество «Приморский», которое как раз является одним из претендентов на включение в реестр, как опорное хозяйство мясного животноводства. Что это даст?

- Крупные хозяйства с хорошей производственной базой, которые получат особый статус, смогут лучше взаимодействовать с фермерами, - рассказал и.о. замгубернатора - руководителя Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. – Таким образом, владельцы личных подсобных хозяйств, которых только в округе более 40 тысяч, получат возможность реализовать свою продукцию.

В «Приморском», к слову, мясного скота более 5000 голов, на конеферме - 189 голов. В 2011 году предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. Общество закупает молодняк у владельцев личных подсобных хозяйств на дальнейший откорм. Также «Приморский» обрабатывает почти половину земель района, выращивают зерновые и кормовые культуры. Трудятся на предприятии 183 человека. Полный цикл переработки сельхозпродукции делает совхоз серьезным конкурентом на рынке.

- Это практически готовая модель производственной кооперации. Она может стать залогом успешного развития сельскохозяйственных территорий, - отметил Игорь Кобзев.

Помимо этого, глава регион побывал на крупном предприятии по производству строительных материалов. Завод «Канауф Гипс Байкал» в 2019 году перечислил 131,4 миллиона рублей в областной и местный бюджеты. На нем работают 247 местных жителей. Помогает компания поселениям района, финансируя важные мероприятия.

- Хотелось бы, чтобы подобных предприятий было как можно больше в Иркутской области. Это экономическая безопасность. Это местное производство, рабочие места. Это налоги, которые идут на строительство школ, детских садов, больниц, дорог, - заключил Игорь Кобзев.

ИСТОЧНИК KP.RU